Мир 15 апреля 2023, 19:48 Суданский спецназ взял под контроль аэропорт в Эль-Фашере Спецназ Судана заявил о взятии под контроль международного аэропорта Эль-Фашера YouTube

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Суданский спецназ сообщил об установлении контроля над международным аэропортом Эль-Фашера, который находится на западе страны. Данные опубликовали на официальной странице сил быстрого реагирования республики в Twitter.

«Силы быстрого реагирования расширяют свой контроль над рядом военных объектов в Эль-Фашере, к которым относятся корпус связи, медицинский корпус, а также местный аэропорт», — отметили в сообщении.

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Также в аккаунте разместили снимок, на котором изображены бойцы спецназа на фоне военной техники. Предположительно, она находится на авиабазах в городах Мерове и Джебель-Аулия. Суданская армия о потере контроля над своими объектами не сообщала.

В аэропорту столицы Судана Хартума и в городе Эль-Обейд в результате боестолкновений спецназа и армии республики погибли три человека. Также уничтожен самолет ООН, который находился в международной воздушной гавани.

По данным СМИ, силы быстрого реагирования страны захватили штаб национального телевидения и президентский дворец.