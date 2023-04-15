Мир 15 апреля 2023, 18:44 Три человека погибли в ходе столкновений в Судане Профсоюз врачей сообщил о гибели трех человек при столкновениях в Судане YouTube

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Три человека стали жертвами столкновений в аэропорту столицы Судана Хартума и в городе Эль-Обейд. Об этом сообщил профсоюз врачей страны в Facebook*.

По данным организации, два человека погибли в аэропорту Хартума.

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«Один гражданин погиб, пять пострадали от выстрелов боевыми патронами в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан», — подчеркнули в профсоюзе.

В Омдурмане офицер суданской армии получил ранение. Еще трех пострадавших обнаружили на юге Хартуме и в Восточном Ниле.

В ходе боестолкновений армейских частей Судана со спецназом полностью уничтожили самолет ООН. Он базировался в международном аэропорту в Хартуме.

Бои сил быстрого реагирования с армией страны начались утром субботы, 15 апреля. Их спровоцировали возникшие разногласия между главой спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало и армейским командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Спецназ захватил штаб национального телевидения и президентский дворец. Посольство России призвало конфликтующие стороны к мирным переговорам.

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