15 апреля 2023, 18:44
Три человека погибли в ходе столкновений в Судане
Профсоюз врачей сообщил о гибели трех человек при столкновениях в Судане
Три человека стали жертвами столкновений в аэропорту столицы Судана Хартума и в городе Эль-Обейд. Об этом сообщил профсоюз врачей страны в Facebook*.
По данным организации, два человека погибли в аэропорту Хартума.
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«Один гражданин погиб, пять пострадали от выстрелов боевыми патронами в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан», — подчеркнули в профсоюзе.
В Омдурмане офицер суданской армии получил ранение. Еще трех пострадавших обнаружили на юге Хартуме и в Восточном Ниле.
В ходе боестолкновений армейских частей Судана со спецназом полностью уничтожили самолет ООН. Он базировался в международном аэропорту в Хартуме.
Бои сил быстрого реагирования с армией страны начались утром субботы, 15 апреля. Их спровоцировали возникшие разногласия между главой спецназа Мухаммедом Хамданом Дагало и армейским командующим Абдель Фаттахом аль-Бурханом.
Спецназ захватил штаб национального телевидения и президентский дворец. Посольство России призвало конфликтующие стороны к мирным переговорам.
* Facebook — социальная сеть принадлежит компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.
Судан
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