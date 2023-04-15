15 апреля 2023, 16:48
Спецназ Судана захватил штаб-квартиру национального телевидения
Al-Hadath: силы быстрого реагирования Судана захватили штаб-квартиру нацтелевидения
Суданские силы быстрого реагирования захватили штаб-квартиру национального телевидения. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.
После информации о стрельбе в штаб-квартире суданское телевидение приостановило вещание. По данным телеканала Al Jazeera, бои идут между армейскими подразделениями и силами спецназа.
Реклама
Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан допустил переброску дополнительных подразделений в Хартум из других регионов страны, если бои продолжатся.
«У нас есть значительные резервы и военные базы, которые мы еще не передислоцировали», — сказал он.
В субботу, 15 апреля, спецназ выступил против армейского командования. По данным СМИ, суданские силы быстрого реагирования взяли под контроль президентский дворец в столице страны Хартуме. Также в городе идут бои в районе аэропорта, военных баз, центрального рынка и Генштаба Вооруженных сил страны. Армия Судана нанесла удар по силам спецназа в Хартуме. В район столкновений направили порядка четырех истребителей МиГ.
Судан
Телевидение
Реклама
Реклама