Мир 15 апреля 2023, 16:48 Спецназ Судана захватил штаб-квартиру национального телевидения Al-Hadath: силы быстрого реагирования Судана захватили штаб-квартиру нацтелевидения YouTube

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Суданские силы быстрого реагирования захватили штаб-квартиру национального телевидения. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath.

После информации о стрельбе в штаб-квартире суданское телевидение приостановило вещание. По данным телеканала Al Jazeera, бои идут между армейскими подразделениями и силами спецназа.

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Командующий армией Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан допустил переброску дополнительных подразделений в Хартум из других регионов страны, если бои продолжатся.

«У нас есть значительные резервы и военные базы, которые мы еще не передислоцировали», — сказал он.

В субботу, 15 апреля, спецназ выступил против армейского командования. По данным СМИ, суданские силы быстрого реагирования взяли под контроль президентский дворец в столице страны Хартуме. Также в городе идут бои в районе аэропорта, военных баз, центрального рынка и Генштаба Вооруженных сил страны. Армия Судана нанесла удар по силам спецназа в Хартуме. В район столкновений направили порядка четырех истребителей МиГ.