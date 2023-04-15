Мир 15 апреля 2023, 15:36 Телевидение Судана прекратило вещание Al Jazeera: телевидение Судана прекратило работу после слухов о стрельбе в его штабе YouTube

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Национальное телевидение Судана прекратило вещание после появившейся информации о стрельбе в его штабе-квартире в городе Хартум. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

По данным источника, в здании Национального телевидения в эти минуты происходят столкновения сил быстрого реагирования и армейских подразделений.

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Открытые боевые столкновения в Судане начались утром в субботу. Наиболее горячей точкой стала столица Хартум и город Мерове. Представители спецназа утверждали, что армейские части нанесли по их штабу удар из тяжелого вооружения.

Также появлялись сообщения, что в столкновениях военных пострадало гражданское население. В связи с этим Минздрав Судана обращался ко всем медикам в Хартуме с просьбой прибыть в медицинские учреждения для оказания помощи раненым.

Позже СМИ заявили, что спецназ захватил президентский дворец в Хартуме.