Мир 15 апреля 2023, 18:03 Самолет ООН полностью уничтожили в боях в Судане Al Arabiya: самолет ООН уничтожили в ходе боев в столице Судана Хартуме YouTube

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В ходе боев между армейскими частями Судана и силами быстрого реагирования оказался полностью уничтожен самолет ООН, базировавшийся в международном аэропорту в Хартуме. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

На приведенных СМИ кадрах видно, что от самолета остался лишь остов, его фюзеляж полностью обгорел.

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Источник не уточнил, какие данные свидетельствуют о том, что воздушное судно действительно принадлежит ООН, а также не сообщил, кто именно разрушил воздушную технику.

Утром в субботу, 15 апреля, ситуация в Судане резко обострилась из-за противоречий между главой сил быстрого реагирования Мухаммедом Хамданом Дагало и командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Начались прямые боестолкновения между двумя группировками в столице Судана Хартуме и городе Мерове.

Сообщалось, что спецназу удалось захватить штаб национального телевидения и президентский дворец. Российское посольство призывало конфликтующие стороны к началу мирных переговоров.