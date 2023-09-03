Мир 03 сентября 2023, 00:21 Глава МИД Нигера предсказал начало военной операции в стране Глава МИД Нигера: ЭКОВАС активно готовится к военной операции в Нигере flickr

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Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) готовится к военному вмешательству в ситуацию в Нигере. Об этом в эфире телеканала LCI сообщил глава МИД страны Асуми Масуду.

«Подготовка к военному вмешательству идет полным ходом. Я не вижу, каким образом хунта может остаться у власти», — заявил глава дипломатии свергнутого президента республики Мохамеда Базума.

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По словам дипломата, это будет не война против Нигера, а операция по восстановлению власти свергнутого президента.

Асуми Масуду также обсудил с журналистами вероятность захвата мятежниками посольства Франции в Ниамее.

«Я не думаю, что они войдут в посольство Франции. Они знают, чем они рискуют, учитывая французское военное присутствие в Нигере», — выразил уверенность дипломат.

Ранее главы военных ведомств США и Франции Ллойд Остин и Себастьян Лекорню выступили за дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере.

В конце августа военные мятежники лишили дипломатической неприкосновенности посла Франции в Нигере. Дипломату и членам его семьи аннулировали визы и дали 48 часов на выезд из страны. Однако посол не подчинился и не отреагировал на вызов в министерство иностранных дел, отказавшись встречаться с представителями новых властей.

Государственный переворот в Нигере произошел конце июля. Пришедшие к власти военные свергли президента страны Мохамеда Базума. СМИ сообщали, что страны Экономического сообщества Западной Африки (ЭКОВАС) уже выбрали дату вторжения в Нигер для восстановления конституционного строя.