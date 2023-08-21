Мир 21 августа 2023, 08:36 Власти Нигера мобилизовали свыше 50 тысяч добровольцев за два часа Ряды народного ополчения Нигера пополнили более 50 тысяч добровольцев flickr

Читать 360tv в

Свыше 50 тысяч человек в Нигере согласились вступить в добровольное ополчение. Жители страны собрались на главном стадионе в Ниамее, этом сообщило издание Lesahel.

Призыв о мобилизации направило новое правительство Нигера, пришедшее к власти после госпереворота. Акцию на городском стадионе назвали «Мобилизация молодежи в поддержку Отечества».

Реклама

Один из ее организаторов Юнусс Хим отметил, что на призыв отреагировало неожиданно большое число человек.

«При всех наших расчетах и представлениях мы никогда не думали, что сможем мобилизовать [такое количество людей]», — сообщил он.

Желающих вступить в ряды ополчения оказалось так много, что организаторам пришлось приостановить набор.

«Сегодня менее чем за два часа мобилизовались 50 тыс. нигерийцев. Мы благодарим их за то, как они демонстрируют любовь к родине и готовность защищать ее», — отметил Юнусс Хим.

Госпереворот в Нигере произошел 27 июля, в результате глава страны Мохамед Базум был свергнут. Отстраненный президент страны отказался уходить с поста и попросил США о помощи.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков выдвинул предположение, что Соединенные Штаты ничем не смогут помочь свергнутому правительству Нигера.