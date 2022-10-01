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Спецоперация
01 октября 2022, 02:51
ВСУ обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватую
Общество
01 октября 2022, 02:50
Россиянам дали прогноз цен на вторичную недвижимость
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Спецоперация
01 октября 2022, 02:26
Байден счел возможным дипломатическое разрешении ситуации на Украине
Власть
01 октября 2022, 02:07
Захарова сравнила атаку на генконсульство России в Нью-Йорке с обстрелами Донбасса
Мир
01 октября 2022, 01:57
Госпереворот произошел в Буркина-Фасо — Reuters
Спорт
01 октября 2022, 01:45
Глава МОК призвал вернуть на международные турниры россиян
Спецоперация
01 октября 2022, 01:45
Полковник полиции ЛНР заявил о срыве плана ВСУ в районе Красного Лимана
Мир
01 октября 2022, 01:22
Белый дом исключил причастность стран НАТО к утечкам на «Северных потоках»
Эксклюзив
01 октября 2022, 01:12
Школьница обвинила брата в изнасиловании, но позже созналась в оговоре