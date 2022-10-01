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Reuters: военные совершили государственный переворот в Буркина-Фасо

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Военные совершили государственный переворот  в Буркина-Фасо. Они захватили власть и сместили с поста главы правительства переходного периода подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу, сообщило агентство Reuters.

Капитан Ибрагим Траоре, как указано в материале, стал новым лидером Буркина-Фасо. Вечером в пятницу группа военных появилась в прямом эфире государственного телевидения. Они объявили о смещении главы государства. Где сейчас находится Дамиба неизвестно.

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В своем заявлении военные также объявили о роспуске правительства страны, приостановлении действия конституции и любой политической деятельности. Границы Буркина-Фасо закрыты на неопределенный срок.

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Это стал второй переворот в западноафриканской стране за восемь месяцев, отметило издание Port Lincoln Times.

«Действия Дамибы постепенно убедили нас в том, что его амбиции отклоняются от того, что мы намеревались сделать. Сегодня мы решили убрать Дамибу», — привело издание заявление военных.

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