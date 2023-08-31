Мир 31 августа 2023, 14:19 Нигер лишил посла Франции дипломатической неприкосновенности SNA: посла Франции в Нигере Итте лишили дипломатической неприкосновенности Скриншот видео youtube

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Послу Франции Сильвену Итте и членам его семьи аннулировали визы и лишили дипломатической неприкосновенности в Нигере. Полиция организует его депортацию, сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на заявление министерства иностранных дел африканской страны.

«Он больше не пользуется дипломатическим иммунитетом, а его дипломатическая карта и визы, выданные ему и членам его семьи, были аннулированы», — объявили чиновники.

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Власти Нигера дали послу 48 часов на выезд из страны, и этот срок истек. Представитель созданного при военном совете МИД заявил, что он он не сможет отказаться уехать. Теперь Сильвена Итте лишили статуса дипломатической неприкосновенности, а нигерийской полиции приказали начать процедуру депортации.

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с дипломатами заявил, что страна продолжит поддерживать свергнутого президента Нигера Мохамеда Базума. Он заявил, что посол останется на месте службы, несмотря на давление со стороны мятежников.

Тысячи демонстрантов собрались 27 августа на акцию у французской военной базы на окраине города Ниамея, сообщили «Известия». Она выступили против присутствия представителей этой страны.