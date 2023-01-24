24 января 2023, 12:02
Столтенберг призвал снабдить Украину вооружением для победы над Россией
Генсек НАТО Столтенберг призвал поставить Украине вооружение не только для обороны
Странам — участницам Североатлантического альянса следует поставить Украине вооружение не только для обороны, но и для победы над Россией. Киевский режим должен восстановить свою территорию, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его процитировал ТАСС.
На Всемирном экономическом форуме в Давосе он объявил, что стартовали консультации членов альянса о поставках на Украину ударных танков и других видов мощного вооружения.
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Специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов ранее заявил, что западные страны усилили поставки вооружения на Украину из-за успешных наступательных действий российской армии. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предостерег от передачи наступательного вооружения — это может привести к глобальной катастрофе.
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