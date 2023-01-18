Мир 18 января 2023, 17:34 Страны НАТО приступили к консультациям об отправке танков на Украину Генсек НАТО Столтенберг: в НАТО проходят консультации об отправке танков Украине РИА «Новости»

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На Всемирном экономическом форуме в Давосе страны НАТО консультируются между собой об отправке танков и другого современного вооружения на Украину. Это подтвердил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, сообщило агентство Reuters.

«В НАТО проходят консультации о поставках основных боевых танков [на Украину]», — сказал он.

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Столтенберг отметил, что киевскому режиму необходимы не только танки, но и побольше систем противовоздушной обороны и «запчастей, боеприпасов, обслуживания уже переданного оружия».

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Газета The New York Times писала, что США снабжают представителей киевского режима снарядами калибра 155 миллиметров со складов в Израиле. По мнению обозревателей, Соединенные Штаты пользуются этими малоизвестными запасами из-за острой нехватки артиллерийских снарядов у Вооруженных сил Украины.

Политический обозреватель Скотт Хортон заявлял, что американские власти готовили план давления на российские власти. США планировали поддержать повстанцев на Украине, затянуть эскалацию конфликта и ослабить силы противника.