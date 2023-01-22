Общество 22 января 2023, 09:21 Володин предупредил о риске глобальной катастрофы из-за поставок оружия для ВСУ Володин: Россия может использовать более мощное оружие в ответ на поставки ВСУ Defense.gov

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Если США и их союзники по НАТО поставят для ВСУ наступательное вооружение, которое украинские военные используют для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата территорий России, это приведет к ответным мерам, предупредил в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что для этого Россия использует более мощное оружие.

«Поставки наступательного вооружения киевскому режиму приведут к глобальной катастрофе», — заявил Володин.

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По его словам, конгресс США, бундестаг, Национальное собрание Франции и парламенты других стран Европы должны понять, что несут ответственность перед человечеством.

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Володин выразил уверенность, что власти Соединенных Штатов и Евросоюза ведут мир к страшной войне. Боевые действия могут стать совсем иными, чем сейчас, пояснил он.

Спикер Госдумы напомнил о том, что российское оружие обладает технологическим превосходством, это стоит учитывать зарубежным политикам, которые принимают решения о снабжении ВСУ.

«[Им] необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны», — добавил он.

Политик также назвал несостоятельными аргументы о том, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах. Володин пояснил, что эти страны не оказывались в ситуации, когда существовала угроза безопасности их населению и территориальной целостности страны.