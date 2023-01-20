Эксклюзив 20 января 2023, 20:32 Усиление поставок оружия ВСУ — ответ Запада на успех России в зоне СВО Политолог Михайлов: Запад пугают успешные действия России в зоне конфликта с Украиной РИА «Новости»

Читать 360tv в

ВС России демонстрируют оборонительно-наступательные действия, постепенно освобождая населенные пункты на разных направлениях фронта. Успешные действия российской армии пугают страны Запада, поэтому они предпринимают все попытки усилить поставки вооружения на Украину, заявил в беседе с «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

Далее — его прямая речь.

Реклама

На фронте все по плану

Генерал Конашенков заявил, что на Купянском направлении проводятся оборонительно-наступательные действия. Все успешно на Южнолиманском, Краснолиманском, Донецком и Херсонском направлениях. По мнению Минобороны, на фронте все идет по плану, впрочем, иного ожидать и не стоило.

Реклама

Я бы обратил внимание на освобождение села Лобковое в Запорожской области. Это значит, что ВС России возвращает под контроль российские территории. Каждый населенный пункт является стратегически важным для нас. В принципе, он дает возможность наступать и дальше. Российские войска в Запорожской области приступили к наступательным действиям. Сейчас там освободят и другие населенные пункты.

На других направлениях — например, на Донецком, тоже достаточно успешно идут бои. Позиции нигде не уступаем. Либо демонстрируем жесткую оборону, либо проводим контрнаступательные и наступательные действия.

Громкие заявления Зеленского

Сейчас активно обсуждается заявление [президента Украины] Владимира Зеленского, который обвинил [канцлера Германии] Олафа Шольца в нерешительности в поставках танков Leopard — мол, они не будут ездить по территории России.

Все заявления Зеленского всегда можно делить на 10. Можно ему верить, можно не верить. В любом случае ему никто не даст такой возможности, причем речь идет и о новых российских территориях.

Не время для церемоний

Сейчас обсуждается вопрос о полном уничтожении инфраструктуры Украины. В первую очередь — транспортной, по которой идут поставки вооружения. На это обращают внимание все специалисты.

Если уничтожат все приграничные переходы, транспортные узлы, через которые поступает техника из Румынии, Польши, Венгрии, то будет чрезвычайно сложно западным партнерам Украины организовать обещанные поставки на миллиарды долларов.

Пока этого не происходит, они продолжают поставлять, приезжать в Киев, договариваться. Надо уничтожать инфраструктуру и не церемониться.

Успех российской армии пугает Запад

Если делать выводы из брифингов Минобороны, то не напрасно американцы и их европейские партнеры сейчас переживают о скорейших поставках вооружения.

Успешные действия российской армии пугают страны Запада, и они принимают все меры, чтобы усилить поставки оружия. Но, как мы заметили, не все лидеры европейских держав готовы поддержать Байдена.

Шольц еще долго будет воздерживаться от поставок Leopard. Их, конечно, могут поставить поляки, может быть, финны. Но, опять же, все это сроки.