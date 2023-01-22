Мир 22 января 2023, 23:13 Германия не станет препятствовать поставкам танков Украине из Польши — МИД ФРГ Википедия

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Власти Германии не станут препятствовать, если Польша начнет поставки танков Leopard 2 Украине. С таким заявлением выступила министр иностранных дел страны Анналена Бербок в разговоре с французским телеканалом LCI.

Во время интервью ее спросили, что произойдет в случае поставки Украине польской стороной танков Leopard 2 без одобрения Германии.

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«В настоящее время этот вопрос не был задан, однако, если бы нас спросили, мы не стали бы стоять на пути», — сказала Бербок.

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Ранее политолог и журналист-международник Тигран Мелоян отметил, что в поставках на Украину танков Leopard прослеживается корыстный интерес США. Американцы давят на европейские страны, чтобы те передали свою технику ВСУ и были вынуждены купить танки Abrams у США для своей защиты.

Журналисты издания Politico писали, что окончательное решение канцлера Германии Олафа Шольца по танкам для ВСУ напрямую зависит от американского лидера Джо Байдена. Также влияние в этом вопросе имеют власти Франции и Польши. Вице-канцлер Германии и министр экономики Роберт Хабек предлагал США организовать совместные поставки танков, чтобы его страна не стала единственным поставщиком.