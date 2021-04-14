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    14 апреля 2021, 08:44

    Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

    Андрей Иванов

    Стоимость биткоина обновила исторический рекорд. По данным торгов на сайте CoinDesk, она перевалила за 64 тысячи долларов. Это новый рекорд.

    По состоянию на 08:30, курс биткоина вырос на 6% и составил 64,213 доллара.

    Стоимость биткоина обновила исторический рекорд | Изображение 1Источник фото: CoinDesk

    В новом эпизоде американского мультсериала «Симпсоны», который вышел на прошлой неделе, создатели предсказали постоянный рост биткоина. В одной из сцен на экране бежит строка, где напротив самой популярной криптовалюты в мире стоит знак «бесконечность». В марте биткоин лихорадило и его курс несколько раз снижался на 10%.

    Ранее эксперты криптовалютного рынка рассказали, что помимо биткоина у жителей России популярностью пользуются Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Основатель платформы «Кошелек.ру» Михаил Богданов объяснил, что наибольший интерес на рынке сейчас представляют те криптовалюты, которые входят в топ-30 по капитализации.

    Эксперт РИСИ Павел Захаров спрогнозировал, что через какое-то время криптовалюта может потеснить американский доллар, так как люди все чаще начинают хранить свои сбережения в цифровом виде.