Стоимость биткоина обновила исторический рекорд. По данным торгов на сайте CoinDesk, она перевалила за 64 тысячи долларов. Это новый рекорд.

По состоянию на 08:30, курс биткоина вырос на 6% и составил 64,213 доллара.

Источник фото: CoinDesk

В новом эпизоде американского мультсериала «Симпсоны», который вышел на прошлой неделе, создатели предсказали постоянный рост биткоина. В одной из сцен на экране бежит строка, где напротив самой популярной криптовалюты в мире стоит знак «бесконечность». В марте биткоин лихорадило и его курс несколько раз снижался на 10%.

Ранее эксперты криптовалютного рынка рассказали, что помимо биткоина у жителей России популярностью пользуются Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Основатель платформы «Кошелек.ру» Михаил Богданов объяснил, что наибольший интерес на рынке сейчас представляют те криптовалюты, которые входят в топ-30 по капитализации.

Эксперт РИСИ Павел Захаров спрогнозировал, что через какое-то время криптовалюта может потеснить американский доллар, так как люди все чаще начинают хранить свои сбережения в цифровом виде.