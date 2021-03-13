Названы самые популярные у жителей России криптовалюты

Помимо биткоина (BTC), популярностью у россиян пользуются такие криптовалюты, как Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Об этом со ссылкой на экспертов криптовалютного рынка сообщило РИА «Новости».

Криптовалюта Ethereum уже много лет не теряет свои позиции и остается второй по капитализации в мире, отметил основатель платформы «Кошелек.ру» Михаил Богданов. Помимо BTC и ETH, популярностью у жителей России пользуется USDT, — стейблкоин, как принято называть криптовалюты, привязанные к курсу обычных валют или товаров.

Богданов отметил, что наибольший интерес на рынке представляют криптовалюты, которые составляют Топ-30 по капитализации.

Представитель биржи Garantex Татьяна Максименко рассказала, что помимо вышеперечисленных криптовалют, среди россиян также в ходу стейблкоин Dаi. Она указала, что найти недооцененные криптовалюты сложно, учитывая их высокую волатильность. Зачастую бывает так, что какая-то криптовалюта на позитивном новостном фоне растет в несколько раз, а после этого так же стремительно может начать падение в цене.

Ранее эксперты предрекли рост случаев мошенничества с криптовалютами в 2021 году.