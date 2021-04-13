Создатели «Симпсонов» предсказали бесконечный рост биткоина

Новый эпизод мультсериала «Симпсоны» предсказал непрерывный рост курса биткоина. Об этом сообщило ИА Nation News.

Серия вышла 11 апреля. В одной из сцен зрители видят бегущую строку. Напротив биткоина в ней стоит знак «бесконечность».

Раньше в мультфильме уже изображались события, которые сбывались в реальности. Например, 11 лет назад вышла серия, в которой Дональд Трамп стал президентом Америки.

Ранее «360» писал, что трансгендерам захотели дать возможность участвовать в женских соревнованиях в США. Об этом в стране спорят уже не первый год. При этом в одной из серий мультсериала «Южный парк» уже показывали состязания с трансгендерами.