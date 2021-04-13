facebook_pixel
    13 апреля 2021, 21:47

    Создатели «Симпсонов» предсказали бесконечный рост биткоина

    Дарья Морозова

    Новый эпизод мультсериала «Симпсоны» предсказал непрерывный рост курса биткоина. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Создатели «Симпсонов» предсказали бесконечный рост биткоина

    Серия вышла 11 апреля. В одной из сцен зрители видят бегущую строку. Напротив биткоина в ней стоит знак «бесконечность».

    Раньше в мультфильме уже изображались события, которые сбывались в реальности. Например, 11 лет назад вышла серия, в которой Дональд Трамп стал президентом Америки.

    Ранее «360» писал, что трансгендерам захотели дать возможность участвовать в женских соревнованиях в США. Об этом в стране спорят уже не первый год. При этом в одной из серий мультсериала «Южный парк» уже показывали состязания с трансгендерами.