Криптовалюты назвали угрозой доллару в долгосрочной перспективе

Эксперт РИСИ Павел Захаров предположил, что в долгосрочной перспективе крупным конкурентом для американского доллара станет криптовалюта. Специалиста процитировало ИА Nation News.

Отмечается, что многие аналитики считают биткоин недостаточно стабильной валютой. По их мнению, криптовалюта не способна составить конкуренцию доллару США. Однако в будущем электронные деньги могут стать для него серьезной угрозой.

«Это не такая уж серьезная угроза сегодня, но в долгосрочной перспективе угроза есть. В будущем может расти роль криптовалют, и тогда это может потеснить доллар», — допустил Захаров.