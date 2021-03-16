Биткоин упал в цене более чем на 10%

Биткойн в ходе торговой сессии снизился на 10,12%, до 53 417 долларов. об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.

По данным на 04:18 по московскому времени курс самой популярной криптовалюты находился на уровне 54 107 долларов за штуку.

Цены на биткоин стали резко увеличиваться во второй половине декабря 2020 года. Тогда криптовалюта преодолела отметку 20 тысяч долларов. В конце февраля 2021 года речь шла уже о 57,11 тысячи долларов. После стремительного взлета самая популярная криптовалюта просела, но ненадолго.

Так, 13 марта стоимость криптовалюты в ходе торговой сессии дважды за день обновила исторический максимум и перевалила за отметку в 60 тысяч долларов.

Помимо биткоина, популярностью у россиян пользуются такие криптовалюты, как Ethereum (ETH) и Tether (USDT). Наибольший интерес на рынке представляют криптовалюты, которые составляют топ-30 по капитализации.