Мир 22 августа 2023, 06:32 США посоветовали поторопиться с мирными переговорами по Украине NI: США должны устроить переговоры по Украине до того, как Россия победит РИА «Новости»

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Контрнаступление Вооруженных сил Украины остановилось, а российская армия в 2024 году может устроить полномасштабное продвижение. США следует успеть заключить мирное соглашение до того, как она одержит победу, заявило издание The National Interest.

«Необходимо, чтобы идея мирного урегулирования, приемлемого для всех сторон конфликта, включая Россию, закрепилась и серьезно развивалась в Вашингтоне», — заявил автор статьи.

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По его информации, влиятельные американские деятели уже начали обсуждать этот вопрос с российскими коллегами, и в интересах Белого дома — поддерживать эти усилия. Журналист предупредил, что победа России на поле боя скомпрометирует НАТО, станет для него большим ударом, а также не позволит США сконцентрироваться на другой геополитической задаче — сдерживании Китая.

Несмотря на большую поддержку Запада, поставки вооружений и обучение солдат, украинская армия понесла большие потери, так и не дойдя по первой линии обороны противника, а летнее контрнаступление фактически остановилось. Российские военные заполучили превосходство в воздухе и дешевые вооружения, например, беспилотник «Ланцет». По мнению автора статьи, переломить ситуацию ВСУ не помогут даже «антикварные» немецкие танки Leopard и обещанные истребители F-16. Он предупредил, что весной 2024 года Вооруженные силы России могут устроить новое наступление.

Журналист посчитал, что в сложившихся обстоятельств продвигаемый США корейский сценарий заморозки конфликта маловероятен. Такой вариант стал бы возможным, если бы российское руководство отчаянно нуждалось в прекращении огня и переговорах, однако в реальности это не так. Армия, по его словам, показала новые успехи на севере и юге, а экономика страны устояла под напором санкций.