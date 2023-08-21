Спецоперация 21 августа 2023, 17:00 ВСУ понадеялись получить от Запада почти 130 истребителей Представитель ВСУ Игнат: Украине необходимо получить от Запада 128 истребителей piqsels

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Воздушным силам Вооруженных сил Украины нужно, чтобы Запад поставил почти 128 истребителей. Так армия сможет выполнить концепцию перевооружения, заявил официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщил ТАСС.

«В концепции Воздушных сил, которая предусматривала перевооружение, говорилось о цифре 128 истребителей, которых будет достаточно, чтобы заменить старый парк техники», — отметил Игнат.

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Это около четырех авиационных бригад, которые рассредоточили бы по разным аэродромам.

Украина с нетерпением ждет поставок нескольких десятков истребителей F-16. Президент Владимир Зеленский даже примерил на себя роль пилота — посидел в кресле F-16. Однако ВСУ выдвинули условие — применять истребители только на своей территории.

Будет ли выполнено это предписание — вопрос. Эксперты полагают, что поставки самолетов киевскому режиму только подталкивают страну к конфликту с Россией, а не наоборот. Единственное, что может остановить кризис — это переговоры. В противном случае число жертв только возрастет.