Спецоперация 21 августа 2023, 18:02 Наступление ВСУ сорвалось из-за новой российской установки минирования — СМИ WSJ: новая установка минирования «Земледелие» затормозила наступление ВСУ РИА «Новости»

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Наступление украинской армии замедлилось из-за российской установки дистанционного минирования «Земледелие». Об этом написало американское издание The Wall Street Journal.

Новые технологии позволили российской армии ставить минные поля на расстоянии от пяти до 15 километров. Из-за этого получилось «в прямом смысле усеять поля минами».

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ВСУ несут большие потери, особенно среди саперов. Украинская армия занимает невыгодные позиции, а ее наступление сильно затормозилось.

«У нас каждый день минус сапер. Это либо раненый, либо двухсотый (погибший — прим. ред)», — процитировало издание одного из украинских военных.

Ранее российская система ПВО сбила над Белгородом украинский беспилотник. БПЛА удалось ликвидировать без жертв и повреждений на земле. Атаку беспилотника также предотвратили российские военные в Калужской области.