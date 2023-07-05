Мир 05 июля 2023, 13:33 Украинское контрнаступление провалилось Замглавы МИД РФ Галузин: так называемое украинское контрнаступление захлебывается Ministry of Defense of Ukraine

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Так называемое украинское контрнаступление захлебывается, ВСУ несут потери. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передал ТАСС.

«Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять так называемое контрнаступление», — отметил замминистра.

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По его словам, контрнаступление ВСУ захлебывается, противник несет большие потери.

Ранее полковник ВС Австрии Маркус Рейснер заявил о провале первой фазы украинского контрнаступления. Боевики пытались атаковать массированно, как армия США. Но им препятствовали качественно подготовленные российские солдаты. Тогда украинское командование сменило стратегию наступательных действий на штурм небольшими группами.

Рейснер напомнил, что наступление не потеряет своей интенсивности до саммита НАТО, который пройдет в Вильнюсе.