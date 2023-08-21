Спецоперация 21 августа 2023, 14:49 Группировка «Запад» улучшила положение по переднему краю фронта на Купянском направлении Минобороны: ВС России улучшили положение на Купянском направлении РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины потеряли на Купянском направлении за сутки до 160 бойцов. Группировка войск «Запад» улучшила свои позиции на передовой, объявил на брифинге представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении подразделения группировки войск „Западная“ при поддержке оперативно-тактической авиации и огня артиллерии активными действиями улучшили положение по переднему краю», — сказал он.

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В районе Стельмаховки ЛНР российские военные настигли полевой склад боеприпасов подразделения 103-й бригады теробороны, у Синьковки Харьковской области и Новоселовского ЛНР остановили четыре атаки 95-й десантно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной и 14-й механизированных бригад ВСУ.

За сутки, по словам Игоря Конашенкова, украинская армия лишилась на этом направлении до 160 военнослужащих и нескольких образцов военной техники, в том числе польской самоходной артиллерийской установки Krab, американских артиллерийской системы М777, САУ М109 Paladin и двух радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Военные вывели из строя пять боевых бронемашин, два автомобиля и одну САУ «Акация».

На Запорожском направлении потери ВСУ превысили 80 человек. В боях уничтожили гаубицы FH-70, Д-20 и Д-30, два американских орудия M119.