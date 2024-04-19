Мир 19 апреля 2024, 11:03 США назвали удар Израиля по Ирану предупреждением Генерал Маккарли: атаку Израиля на Иран задумали как предостерегающий сигнал Sepahnews/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Удар Израиля по Ирану был предупредительным посланием. Такое заявление телеканалу CNN сделал отставной генерал-майор сухопутных сил США Марк Маккарли.

«Израильтянам пришлось нанести ответный удар, но в то же время в этом возмездии было послание: „Да, мы можем пройти. Не делайте этого снова. Если вы сделаете это снова, тогда начнется всякая чертовщина“», — сказал он.

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Со стороны израильского военного кабинета был очень продуманный шаг, отметил Маккарли. Нанеся удар по месту расположения важных ядерных объектов, Израиль продемонстрировал, что легко может сокрушить оборону Ирана.

После удара иранские СМИ сообщили, что все объекты вокруг Исфахана находятся в безопасности, включая ядерные. В Международном агентстве по атомной энергии также подтвердили, что ядерные объекты не получили ущерб. Возможной целью был военный радар. По данным Reuters, Иран не станет в ближайшее время наносить ответный удар по Израилю.

Напряженность на Ближнем Востоке остается острой, поскольку Израиль ведет войну в Газе против палестинской боевой группировки ХАМАС, союзника Ирана. Теневой ирано-израильский конфликт вспыхнул с новой силой, когда армия Ирана выпустила по Израилю сотни снарядов и беспилотников. Израильское руководство назвало ночной обстрел объявлением войны и пообещало ответить на удары.