Мир 19 апреля 2024, 10:25 Иран передумал немедленно отвечать Израилю на удар Reuters: Иран не планирует немедленный ответный удар после атаки в Исфахане Iranian Army Office/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Военным пока не удалось установить владельцев дронов, выпущенных по провинции Исфахан. Иран не станет в ближайшее время наносить ответный удар по Израилю, сообщил источник агентства Reuters.

«Плана по немедленному ответному удару нет, нет ясности по поводу того, кто стоит за инцидентом», — заявил высокопоставленный чиновник.

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Иранские силы ПВО ночью 19 апреля сбили несколько беспилотников в Исфахане, где находились объекты Корпуса стражей исламской революции. Представитель ЦАХАЛ отказался комментировать произошедшее. МАГАТЭ заявило, что ядерные объекты Ирана не получили повреждений.

За день до налета дронов КСИР предупредил Израиль о зеркальных мерах в случае новых атак. Иран пригрозил немедленным ответом на удары по ядерным объектам. RT сообщил, что МИД России призвал все стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности.