Мир 19 апреля 2024, 09:56 Стало известно состояние ядерных объектов Ирана после израильского удара МАГАТЭ: ядерным объектам Ирана не нанесли ущерб Ammar Safarjalani/Xinhua / Global Look Press

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Ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб. Такое заявление сделало Международное агентство по атомной энергии в соцсети Х.

«МАГАТЭ может подтвердить, что ядерным объектам Ирана не нанесен ущерб», — указано в публикации.

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Гендиректор агентства Рафаэль Гросси призвал всех к крайней сдержанности. Он напомнил, что ядерные объекты не должны становиться целью в военных конфликтах, передавал RT.

Иранские средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над провинцией Исфахан в центральной части страны. Взрывы прогремели в городе Исфахан.

Были предположения, что ЦАХАЛ пытался ударить дронами по армейской радиолокационной станции. По данным зарубежных СМИ, власти Израиля заранее уведомляли Белый дом об атаке.