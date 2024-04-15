Мир 15 апреля 2024, 09:24 Половина выпущенных Ираном ракет не долетела до целей в Израиле Fox News: около 50% иранских ракет не взлетели или не достигли целей в Израиле Jamal Awad/XinHua / Global Look Press

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Порядка 50% баллистических ракет, выпущенных иранской армией по Израилю 14 апреля, не стартовали или не долетели до целей. Об этом сообщил телеканал Fox News.

«Американское официальное лицо подтвердило Fox News, что около 50% баллистических ракет Ирана не взлетели или упали, не достигнув своей цели», — указали в издании.

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По данным ЦАХАЛ, границу Израиля смогли пересечь небольшое количество иранских снарядов. В результате ракетной атаки «незначительные повреждения» получила инфраструктура авиабазы Наватим. По информации Reuters, из-за ракетного обстрела пострадала семилетняя девочка.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог прокомментировал атаку Ирана по территории страны. По его словам, ракетный обстрел и удар беспилотниками является объявлением войны. Израильский лидер отметил, что страну обстреливали с четырех сторон, но атаку координировала «империя зла в Тегеране», которая «сеет хаос, террор и нестабильность» на Ближнем Востоке.