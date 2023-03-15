Мир 15 марта 2023, 21:16 США назвали чепухой объяснение российского посла по беспилотнику Госдепартамент США считает неубедительными заявления посла России по ситуации с БПЛА United States Air Force

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Американский Госдепартамент назвал чепухой высказывание российского посла Анатолия Антонова по ситуации с беспилотником MQ-9 Reaper над Черным морем. Об этом заявил руководитель пресс-службы ведомства Нед Прайс в интервью MSNBC.

Он сказал, что Соединенные Штаты должны осторожно относиться к тому, что говорит Россия.

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«То, что мы слышали на этот счет от посла Антонова, — это чепуха. Беспилотник был над международными водами», — высказался он.

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Российский посол сообщил, что американские силы пытаются просветить отечественную противовоздушную оборону, проверить ее уязвимости и выявить слабости. Антонов заверил, что предостерег США от этого. Он подчеркнул, что Россия не допустит, чтобы кто-то прорывался в ее черноморскую акваторию.

Американский беспилотник MQ-9 Reaper заметили в небе над Черным морем 14 марта. Дрон летел с отключенным транспондерами в сторону российской государственной границы. Дежурные силы ВКС вылетели на перехват БПЛА. Спустя время Пентагон подтвердил происшествие. Оборонное ведомство США сообщило, что беспилотник выполнял разведывательную функцию. Секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что специалисты попробуют достать обломки беспилотника со дна Черного моря.