Мир 15 марта 2023, 18:59 Россия не допустит прорыва в свою акваторию — посол Антонов Посол Антонов заявил, что Россия не допустит прорыва каких-либо сил в свою акваторию United States Air Force

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Российские военные не позволят кому-либо прорваться в ее акваторию в Черном море. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Американские силы пытаются просветить ПВО России, проверить уязвимости и выявить слабину. Я предостерег их от этого, сообщив, что Российская Федерация и в дальнейшем не допустит, чтобы кто-то прорывался в ее акваторию», — отметил он.

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Утром 14 марта в воздушном пространстве над акваторией Черного моря российские военные обнаружили американский беспилотник MQ-9 Reaper, летевший с отключенным транспондером.

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Он приближался к государственной границе России, поэтому дежурные силы ВКС вылетели на перехват. Позднее Пентагон сообщил, что дрон выполнял разведывательную функцию.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что специалисты попытаются достать обломки беспилотника со дна.

Военный эксперт Роман Насонов отмечал, что в программном обеспечении БПЛА может содержаться ценная разведывательная информация или частные характеристики летающей техники.