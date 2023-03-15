Мир 15 марта 2023, 17:23 Россия попытается достать обломки упавшего в Черное море американского беспилотника MQ-9 Секретарь Совбеза Патрушев: Россия будет доставать обломки американского БПЛА MQ-9 РИА «Новости»

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Российские специалисты попытаются достать обломки американского дрона MQ-9, который упал в Черное море в районе Крыма. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Николай Патрушев в программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1».

Он ответил на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, насколько возможно поднять и изучить обломки упавшего американского беспилотника.

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«Я не знаю, сумеем мы достать или нет, но то, что это делать надо… И будем этим заниматься обязательно», — подчеркнул Патрушев.

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Секретарь Совбеза признался, что надеется на успех в этом вопросе. Соединенные Штаты все время отрицают свое участие в боевых действиях против России. Но, по словам Патрушева, ситуация с беспилотником подтвердила обратное. Он добавил, что Россия должна отстоять свою независимость.

БПЛА MQ-9 Reaper потерпел крушение во вторник, 14 марта. Дрон упал в Черное море, потеряв высоту из-за резкого маневра.

Минобороны России сообщило, что беспилотник летел в направлении государственной границы с выключенными транспондерами. Пентагон подтвердил, что их дрон выполнял разведывательную миссию.