Мир 01 февраля 2024, 07:20 США настояли на невыгодном для армии Израиля перемирии в секторе Газа WSJ: США предложили перемирие, которое не позволит возобновить бои в Газе Unsplash

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Представители США на переговорах между Израилем и палестинским движением ХАМАС предложили устроить шестинедельное перемирие с трехэтапным освобождением всех заложников. Источники газеты The Wall Street Journal заявили, что такой перерыв ослабит позиции ЦАХАЛ.

Страны обсудили трехстороннее соглашение. По нему в секторе Газа введут гуманитарную паузу продолжительностью шесть недель, приостановят удары и наблюдение.

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Как только начнется перемирие, палестинские боевики начнут готовиться к первому этапу освобождения заложников — отпустят гражданских. Если все пройдет успешно и огонь не возобновят, начнется второй этап, с передачей израильских женщин — военнослужащих, отправкой гумпомощи, возобновлением работы больниц, систем водоснабжения и пекарен. На третьем этапе освободят солдат мужского пола и передадут тела погибших пленных.

По словам американских и арабских чиновников, на этом плане настояли переговорщики США. Длительная пауза остановит военное развитие Израиля и не позволит возобновить боевые действия с прежней силой. Источники издания назвали соглашение маловероятным, но не исключили, что в случае преодоления некоторых препятствий его заключат в течение 7–10 дней.

Израиль и ХАМАС контактировали не напрямую, а через посредников в лице Катара, Египта и США. По информации агентства Reuters, стороны не смогли согласовать продолжительность нового перемирия.