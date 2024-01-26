Мир 26 января 2024, 17:35 Израиль обязали принять срочные меры по гумпомощи сектору Газа Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры по гумпомощи Газе IMAGO/Bashar Taleb apaimages/globallookpress

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Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, направленные на обеспечение гуманитарной помощи сектору Газа. Об этом сообщила председатель инстанции Джоан Донохью, чьи слова привело РИА «Новости».

«Израиль должен принять меры, чтобы обеспечить в срочном порядке предоставление необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям сектора Газа», — сказала она.

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Израильскую сторону также призвали предотвратить возможный геноцид населения в палестинском анклаве. Иск против Израиля подала Южно-Африканская Республика, которая потребовала прекратить военные действия в Палестине.

Глава МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб на полях ООН заявил, что Израиль должен прекратить боевые действия в Газе. Если ЦАХАЛ начнет одновременно воевать с Ливаном, это не покажется Израилю «пинком».

Ранее ЦАХАЛ ударил по объектам «Хезболлы» в Ливане. Израильские военные атаковали инфраструктуру боевиков в районе населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Ярине.