Мир 24 января 2024, 06:38 Согласовали предварительные условия нового временного перемирия в секторе Газа Reuters: ХАМАС и Израиль предварительно согласились на месячное перемирие

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Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США предварительно утвердили условия временного перемирия и обмена заложниками в секторе Газа. Огонь приостановят на месяц, сообщило агентство Reuters.

Источники агентства заявили, что в последние недели Катар, Египет и США настаивали на организации гуманитарной паузы в секторе Газа. Они предложили обеим сторонам конфликта поэтапный план — обменять сначала гражданских заложников, взятых в плен на юге Израиля, затем военных на палестинских заключенных, помощь анклаву и временное перемирие.

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Последний раунд переговоров начался 28 декабря и сузил разногласия по поводу продолжительности первоначального перемирия примерно до 30 дней — изначально ХАМАС настаивал на нескольких месяцах. Однако палестинское движение отказалось продолжать обсуждение до тех пор, пока Израиль не утвердит параметры будущего постоянного прекращения огня.

«В то время как Израиль стремится вести переговоры поэтапно, ХАМАС стремится к „пакетному соглашению“, которое согласовывает постоянное прекращение огня до освобождения заложников на начальном этапе», — сказал палестинский чиновник.

Одним из предложений Израиля стало прекращение военной операции, если ХАМАС устранит шесть своих высокопоставленных участников из сектора Газа — организаторов нападения 7 октября. Они скрылись в подземных тоннелях анклава. Это предложение отвергли.

Страны Евросоюза предложили Израилю собственный мирный план по сектору Газа. Они решили наказать страну в случае, она его не одобрит.