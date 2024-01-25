Мир 25 января 2024, 21:01 Байден отправит шефа ЦРУ Бернса на переговоры для сделки Израиля и ХАМАС WP: шеф ЦРУ Бернс поедет в Европу на переговоры для сделки ХАМАС и Израиля РИА «Новости»

Читать 360tv в

Американский лидер Джо Байден планирует отправить шефа ЦРУ Уильяма Бернса в Европу на переговоры с Израилем, Египтом и Катаром для заключения сделки с ХАМАС. Об этом сообщила газета Washington Post со ссылкой на информированные источники.

Ожидается, что Бернс встретится с руководителями египетской и израильской разведок Аббасом Камелем и Давидом Барнеа, а также премьер-министром правительства Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Реклама

Сделка Израиля с ХАМАС, которую хочет обсудить глава ЦРУ, подразумевает освобождение всех заложников палестинского движения и самое длительное прекращение огня с начала обострения.

Эскалация палестино-израильского конфликта произошла 7 октября после того, как ХАМАС нанес массированный ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал атаковать объекты в секторе Газа, в том числе гражданские.

Накануне Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара и США предварительно утвердили условия временного перемирия и обмена заложниками в палестинском анклаве. Огонь планируется приостановить на месяц.