Эксклюзив 30 января 2024, 22:42 Выжженная пустыня. Агрессией против сектора Газа Израиль не ограничится Блогер «Голос Мордора»: агрессия Израиля после конфликта в Газе усилится Omar Ashtawy / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Израиль попытается превратить сектор Газа в территорию, не пригодную для жизни. Сначала вынудит арабские страны массово эвакуировать из анклава население, а затем признает его своим. С решением палестинского вопроса агрессия израильтян не закончится, заметил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала «360».

Далее — его прямая речь.

Издание Bloomberg со ссылкой на израильских военных пишет, что операция в секторе Газа продлится весь 2024 год, а может быть, и в следующем году.

Из чего становится понятным, что эта операция имеет целью не уничтожение ХАМАС, который уничтожить, в общем-то, невозможно.

Цель операции очень проста — сделать из сектора Газа территорию, не пригодную для жизни, чтобы вытеснить оттуда все местное население.

Каким образом вытеснить? Скорее всего, склонить арабские и другие страны к массовому приему палестинских беженцев, выжить которым в анклаве будет невозможно не столько из-за военных, сколько из-за гуманитарных проблем.

Бомбардировки сектора Газа продолжаются, методично уничтожаются здания, в основном — жилые, а также инфраструктура.

Mohammed Talatene / dpa / Global Look Press

Убивать людей будут тысячами

В Газе уже огромные проблемы с электроэнергией, водой, продуктами питания, а медицинская помощь отсутствует практически полностью. Весной могут начаться эпидемии различных болезней, которые в обычных условиях лечатся, но в Газе будут убивать людей тысячами.

Израиль активно сопротивляется различной гуманитарной деятельности в регионе, где люди сейчас не имеют элементарного, нужного для обеспечения жизни. Он предполагает, что это заставит арабские страны пойти на массовую эвакуацию местного населения, полностью освободив сектор Газа от людей.

Далее план еще более простой: многие министры нынешнего израильского правительства настаивают на заселении анклава израильтянами. Разумеется, что Израиль пойдет на масштабное восстановление сектора Газа, потому что фактически он станет территорией этой страны.

Потом Кнессет признает его таковым официально. И даже не нужно никакого согласия мирового сообщества или даже отдельных стран. С Голанскими высотами ведь получилось, почему аннексия не пройдет в отношении сектора Газа?

Слишком это жирный и вкусный кусок. Побережье, доступ к нефтегазовому месторождению, большой порт. И на Газе ничего не закончится.

Израиль категорически против создания Палестинского государства, потому что вся его территория должна стать израильской. Ползучая аннексия Западного берега реки Иордан идет уже давно, а с потерей Газы ускорится в разы, и на выдавливание палестинцев со всех земель хватит лет десяти.

Кстати, некоторые израильские политики считают Израилем и Иорданию, и значительную часть Сирии. Так что агрессия Израиля не закончится даже с решением палестинского вопроса.