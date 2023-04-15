Мир 15 апреля 2023, 15:17 Армия Судана нанесла авиаудары по штабу спецназа в Хартуме Армия Судана нанесла авиаудары по базам сил быстрого реагирования в Хартуме YouTube

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Военную авиацию использовала армия Судана для ударов по силам спецназа в Хартуме. Видео последствий ударов показал телеканал Al Arabiya.

В район боевых действий вылетели не менее четырех истребителей МиГ, которые находились на военной авиабазе.

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Кроме того, армия Судана сообщила о ликвидации более 80 военных машин спецназа в Мерове.

Представитель армии рассказал телеканалу, что после этого спецназовцы сбежали и скрылись в жилых кварталах города.

Ранее появилась информация о захвате спецназом президентского дворца в Судане. Минздрав страны обратился к медикам с просьбой помочь пострадавшим при столкновениях в Хартуме. Десятки раненых привезли в пункты скорой помощи, среди них есть и гражданское население.

Российское посольство призвало стороны конфликта сесть за стол переговоров в ближайшие часы. Гражданам России, находящихся в Судане, рекомендовали оставаться дома и сохранять спокойствие.