15 апреля 2023, 14:05
Спецназ захватил президентский дворец в Судане
Силы быстрого реагирования взяли президентский дворец в Хартуме под свой контроль
Силы быстрого реагирования Судана взяли под свой контроль президентский дворец в столице страны Хартуме. Об этом сообщила пресс-служба военизированных формирований, заявление привело РИА «Новости».
«Дворец республики находится под контролем сил быстрого реагирования Судана», — подчеркнули в спецназе.
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Президентский дворец является главным символом власти в стране и рабочим местом для президента.
Посольство России в Судане заявило ТАСС, что в Хартуме продолжаются бои в районе аэропорта, военных баз, центрального рынка и штаба главного командования Вооруженных сил страны.
Утром в субботу, 15 апреля, стало известно, что армейские части Судана и спецназ начали открытый боевой конфликт, пустив в ход как легкое, так и тяжелое оружие.
Минздрав Судана призывал медиков прийти в больницы Хартума для оказания помощи раненым, которые есть как среди военных, так и среди гражданского населения.
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Судан
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