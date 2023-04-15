Важное 15 апреля 2023, 14:05 Спецназ захватил президентский дворец в Судане Силы быстрого реагирования взяли президентский дворец в Хартуме под свой контроль YouTube

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Силы быстрого реагирования Судана взяли под свой контроль президентский дворец в столице страны Хартуме. Об этом сообщила пресс-служба военизированных формирований, заявление привело РИА «Новости».

«Дворец республики находится под контролем сил быстрого реагирования Судана», — подчеркнули в спецназе.

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Президентский дворец является главным символом власти в стране и рабочим местом для президента.

Посольство России в Судане заявило ТАСС, что в Хартуме продолжаются бои в районе аэропорта, военных баз, центрального рынка и штаба главного командования Вооруженных сил страны.

Утром в субботу, 15 апреля, стало известно, что армейские части Судана и спецназ начали открытый боевой конфликт, пустив в ход как легкое, так и тяжелое оружие.

Минздрав Судана призывал медиков прийти в больницы Хартума для оказания помощи раненым, которые есть как среди военных, так и среди гражданского населения.