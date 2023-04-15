Мир 15 апреля 2023, 11:54 Столкновения между армией и отрядами спецназа начались в Судане Alhadath: стычки между армией Судана и отрядами спецназа произошли в Мерове и Хартуме YouTube

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Боевые столкновения между формированиями суданской армии и отрядами спецназа произошли в субботу, 15 апреля, в городах Мерове и Хартуме. Об этом сообщило телеканал Alhadath.

По данным источника, очевидцы слышали выстрелы в северных и южных районах Хартума, а также рядом с военной базой в Мерове. Среди них — звуки работы тяжелых артиллерийских орудий.

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Представители спецназа заявили телеканалу, что регулярная армия Судана атаковала его расположение в Хартуме.

«Армейские подразделения в Судане применили все виды легкого и тяжелого вооружения при нападении на наш штаб в Хартуме», — уточнили в заявлении.

Телеканал Sky News Arabia отметил, что бронетехника суданской армии заблокировала все дороги к президентскому дворцу в Хартуме. Звуки перестрелки слышны по всему городу, среди мирных жителей царит паника.