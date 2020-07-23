Сотня скорых и шторки для фресок. Как Святую Софию готовят к первой молитве мусульман

Чиновник рассказал, что вход на территорию комплекса для верующих начнется в 10:00. Там будут работать 11 контрольно-пропускных пунктов, чтобы не создавать очередей. На месте будут дежурить более 100 машин скорой помощи.

В 20:00 движение транспорта в районе собора полностью остановят. Отдельные молитвенные зоны для мужчин и женщин подготовят во дворе. Собор останется открыт для утренней молитвы в субботу.

Собирающихся в пятницу прийти в Святую Софию Али Герликая попросил взять с собой четыре вещи: маску, молитвенный коврик, терпение и понимание.

На время молитв мусульман христианские мозаики и фрески в соборе закроют специальными шторами. Изначально рассматривался вариант настроить освещение таким образом, чтобы образцы древней техники не попадались на глаза. Но от этой идеи отказались, так как это может повредить исторические изображения. В соборе сделали специальную систему со шторами, которая за минуту будет скрывать изображения от пришедших на намаз людей. По словам властей Турции, установленная система не нанесет никакого ущерба зданию собора.

Собор Святой Софии построили в 537 году, и почти тысячу лет он был самым большим христианским храмом в мире. После захвата Константинополя османами здание превратили в мечеть. В таком статусе оно оставалось до 1934 года. Решением первого президента Турецкой Республики Кемаля Ататюрка здание стало музеем.

Указ своего предшественника отменил действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он приказал снова открыть там мечеть, но при этом сделать бесплатный вход как для мусульман, так и для исповедующих другие религии.

Это решение осудили в Русской православной церкви. Патриарх Кирилл в открытом письме просил оставить на территории собора музей, чтобы не допустить межрелигиозного разногласия. Папа Римский Франциск заявил, что его огорчило решение турецких властей превратить собор Святой Софии в мечеть.