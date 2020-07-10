Названа дата начала мусульманских богослужений в соборе Святой Софии

Мусульманские богослужения в соборе Святой Софии, которую власти Турции превратили в мечеть, начнутся 24 июля. Вход в собор будет бесплатным для всех прихожан.

«По завершении подготовительных работ, которые сейчас идут быстрыми темпами, мы планируем 24 июля открыть Айя-Софию для богослужений одновременно с проведением пятничной молитвы», — заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации. Его слова приводит РИА «Новости».

По его словам, посещение мечети будет бесплатным для всех прихожан. Кроме того, вход в храм будет доступен также для граждан с иной верой.

Госсовет Турции (высший административный суд) в пятницу аннулировал решение о превращении собора Святой Софии в музей. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сразу после этого сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. Снимок документа опубликован на его официальной странице в Twitter.

Новость о том, что собор Святой Софии в Турции теперь будет мечетью для РПЦ такая же трагедия, как пожар в соборе Парижской Богоматери, заявил протоиерей Андрей Ткачев.

В ЮНЕСКО заявили, что глубоко сожалеют о таком решении Турции, которое было принято «без предварительного диалога».

Смена статуса Айя-Софии с музея на мечеть может как-то «разрядить обстановку» в стране, а также привлечь на свою сторону консервативных мусульман. Об этом в беседе с «360» заявил турецкий журналист Тунджа Ойретен.