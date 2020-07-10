Эрдоган поменял статус Святой Софии на мечеть

Мусульмане могут совершать традиционные поклонения на территории Айя-Софии, которая получила статус мечети. Об этом говорится тексте указа президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Снимок документа опубликован на его официальной странице в Twitter.

Своим указом турецкий лидер аннулировал решение правительства страны от 1934 года, по которому весь комплекс собора становился музеем. Теперь здание получило статус мечети и открыто для традиционных религиозных церемоний.

Сегодня Государственный совет Турции разрешил отменить постановление правительства Ататюрка, по которому собор Святой Софии стал музеем.

Против решения Турции выступила Русская православная церковь. Патриарх Кирилл опубликовал открытое письмо, в котором призвал оставить там музей для укрепления межрелигиозного мира и согласия. По его словам, превращение храма Святой Софии в мечеть станет ударом по всей христианской цивилизации, так как это один из самых почитаемых символов.

Собор Святой Софии построили в первой половине шестого века. После захвата Византийской империи османами в 1453 году собор сделали мечетью. Так он просуществовал до 1934 года, пока по декрету основателя современной Турции Ататюрка в здании открыли музей.