Превращение собора Святой Софии в мечеть разочаровало Папу Римского

Папа Римский Франциск опечален ситуацией вокруг собора Святой Софии, статус которого изменился с музея на мечеть. Об этом он заявил во время традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра.

«Я думаю о Стамбуле, думаю о Святой Софии, и я очень огорчен», — сказал понтифик.

Папа Римский — не первый, кто выразил сожаление с принятым решением. До этого новость опечалила ряд поместных христианских церквей, включая РПЦ, и представителей ЮНЕСКО. А митрополит Иларион назвал такое решение пощечиной всему христианству от турецких властей. Протоиерей Андрей Ткачев сравнил смену статуса Святой Софии с пожаром в Нотр-Даме.

Государственный совет Турции 10 июля отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Причем решение приняли за 17 минут. После президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения. Решение основывалось на желании и воле граждан.

Теперь каждый правоверный мусульманин может совершать в ней намаз. Молитвы начнутся с 24 июля. Вход в Софийский собор будет бесплатным для всех верующих вне зависимости от религиозных взглядов.