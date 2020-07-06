Патриарх Кирилл призвал оставить храм Святой Софии музеем

Так глава Русской православной церкви отреагировал на желание турецких политиков превратить нынешний музей в мечеть.

Патриарх напомнил историю здания и его значение для православного мира. Именно красота храма Святой Софии поразила послов великого князя Владимира, который после их рассказа крестился сам и обратил Русь в христианство.

Храм Святой Софии Кирилл назвал одним из самых почитаемых символов культуры и истории.

«Он давал силу и вдохновение нашим зодчим в Киеве, Новгороде, Полоцке — во всех главных центрах духовного становления Древней Руси», — написал он.

По его словам, любая попытка унизить или как-то оскорбить духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ воспринимает с негодованием и горечью. Превращение храма Святой Софии в мечеть станет ударом по всей христианской цивилизации.

Задача любого государства — примирять противоречия в обществе и объединять людей. Руководство Турции должно это понимать и сохранить нейтральный статус собора.

Вопрос о превращении собора Святой Софии из музея в мечеть встал на повестке дня в Турции на минувшей неделе. Верховный суд Турции заявил, что решение о статусе храма может принять своим указом президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Против переформатирования музея в мечеть выступил патриарх Константинопольский Варфоломей.