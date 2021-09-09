Сопротивление Афганистана заявило о контроле над большей частью Панджшера

Под контролем афганского сопротивления находится 60-65% территории провинции Панджшер. Отход от основной дороги был тактическим ходом, отметили ополченцы.

«Все стратегические позиции в Панджшере под нашим контролем. Мы совершили тактический отход от основной дороги», — сообщил CNN представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.

Представитель сопротивления отметил, что талибы понесли огромные потери в боях с ними. Он добавил, что в ближайшее время очистят Панджшер от «Талибана»*.

После вывода американских войск из Афганистана движение «Талибан»* захватило все города и погранпереходы, а также объявило об окончании 20-летней войны.

Недавно талибы заявили о взятии под контроль Панджшера, после чего объявили новый состав правительства. Временный кабинет министров состоит исключительно из мужчин, большая часть которых пуштуны. Они уже начали сильно ограничивать в правах женщин. Например, запретили заниматься многими видами спорта. Причем талибы считают, что женщине спорт вообще не нужен, но на законодательном уровне пока не закрепили эту инициативу.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.