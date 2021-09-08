Террористы и муллы будут править Афганистаном. Что о них известно и к чему это приведет

Духовный лидер талибов* мулла Хибатулла Ахундзада решил, что новым премьер-министром Афганистана станет мулла Мухаммад Хасан Ахунд. Он сейчас руководит шурой, советом руководства движения. Ахунд — выходец из Кандагара и был одним из лидеров вооруженного движения «Талибан»*.

По данным The News, главный пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что правительство является временным, а Ахунд будет исполнять обязанности премьера. Его заместителем станет Абдул Гани Барадар, стоявший у истоков движения. Абдул Салам Ханафи, этнический узбек, был назначен вторым заместителем Хасана Ахунда. Однако он, как давний член движения, вряд ли удовлетворит требованиям инклюзивности и представительства национальных меньшинств.

Сын основателя «Талибана»* и покойного верховного лидера муллы Омара мулла Якуб займет пост главы Минобороны Афганистана. Министром внутренних дел назначен лидер террористической группировки «Хаккани» Сираджуддин Хаккани.

Муджахид подчеркнул, что формирование кабинета министров не закончено. По его словам, будут назначения из числа лидеров движения на местах. Но правительство начнет работать в самое ближайшее время. Он заявил, что талибы* хотят хороших отношений со всеми странами мира, включая Соединенные Штаты. Он назвал кабинет «разнородной группой», в которую вошли представители самых разных национальностей и происхождения. Тем не менее, женщины в него, очевидно, не попадут.

Бандит и вандал

По сообщению телеканала NDTV, мулла Ахунд стал удобной фигурой для назначения на пост главы правительства на фоне разногласий по поводу кандидата в лидеры страны. Но назначение Хаккани главой МВД может осложнить отношения с США, так как он находится в списке ФБР самых разыскиваемых террористов мира.

Соратник основателя движения Мохаммад Хасан Ахунд был министром в правительстве талибов* в Афганистане до начала войны с США в 2001 году. Он 20 лет возглавлял совет движения, и более известен как религиозный нежели военный лидер. Считается, что именно он санкционировал разрушение двух статуй Будды в Бамианской долине в 2001 году, назвав акт вандализма своим «религиозным долгом».

Сираджуддин Хаккани был связана с некоторыми из самых смертоносных атак в войне талибов* с правительством Афганистана, сообщила British Broadcasting Company (ВВС). Включая взрыв бомбы в грузовике в Кабуле в 2017 году. Погибло более 150 человек. Его группировка «Хаккани», в отличие от «Талибана»*, в США признана террористической. Считается, что новый глава МВД поддерживает тесные связи с «Аль-Каидой»**.

Мулла Якуб, получивший пост министра обороны, мало появлялся на публике. Впервые он заявил о себе миру в 2015 году, когда после смерти отца муллы Омара призвал боевиков к единству.

Мулла Абдул Гани Барадар и Амир Хан Мутаки довольно известны дипломатической деятельностью. Первый участвовал в подписании соглашения о выводе военных США из республики, второй — принимал участие в переговорах. Мутаки также был министром культуры и информации при предыдущем правительстве «Талибана»*, позднее — министром образования.

Политический диалог не просматривается

Глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович подчеркнул, что новый кабинет министров Афганистана требует поименного изучения. Пока же просматривается тенденция к назначению на ключевые посты исключительно представителей «Талибана»*. Причем, преимущественно этнических пуштунов.

«Это означает, что правительство не носит инклюзивный характер, „Талибан“* полностью сосредотачивает власть в своих руках. Он очень сильно урезает или замораживает диалог с другими политическими силами. Накануне было заявлено, что правительство рассматривается как переходное. Скорее всего, оно будет действовать на протяжении месяцев или года. Во всяком случае, талибы* так обещали», — отметил эксперт. Мендкович подчеркнул, что нужно отделять посулы от реальных поступков.

Военная сила и законы шариата

По его мнению, пока достаточно сложно сказать, чего можно ожидать от нового кабмина. Талибы*, видимо, решили, как минимум на переходный период, сосредоточить всю власть в своих руках, не идя на компромиссы.

«Возможно, их к этому подтолкнули результаты военной операции в Панджшере. Они за счет чисто силового ресурса ликвидировали сопротивление за относительно короткий период времени. То есть, они полагают, что по-прежнему могут взять силой все, что хотят, и не нуждаются в политическом диалоге как в средстве решения проблем», — подчеркнул глава аналитического клуба.

Он добавил, что их правление по определению будет жестким. Учитывая, что новые государственные структуры формирует движение, которое 20 лет воевало. Естественно, очень многие посты наверху и на местах будут занимать те, кто участвовал в этой войне.

«Они привыкли решать или военные или около криминальные задачи. Это будет накладывать свой отпечаток на политику. С другой стороны, есть надежда, что „Талибан“* будет адаптироваться к новым задачам, потому что это неизбежно. Невозможно решать проблемы экономики в чисто военном стиле», — заявил Никита Мендкович.

Он напомнил, что было совершенно официально заявлено, что государственным строем станет исламский эмират.

«Это авторитарная модель государства на основе шариатского права. Талибы* декларируют, что откажутся от ряда избыточно жестоких практик 1990-х годов. Пока не очень понятно, как и насколько последовательно это будет делаться», — отметил эксперт.

По его мнению, сейчас самый главный вопрос — насколько реально переходный кабинет сможет удерживать под контролем собственно движение «Талибан»*, вооруженные отряды на местах и ситуацию в стране.

«Талибы *смогли выиграть войну, теперь нужно проверить как они умеют управлять захваченной страной», — резюмировал Мендкович.

* «Талибан», «Аль-Каида»** — террористические организации, запрещены в России.