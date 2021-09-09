Начали закручивать гайки. Талибы* запретили женский спорт, «потому что в этом нет необходимости»

Несмотря на обещание создать инклюзивное правительство, талибы* собрали временный кабинет министров, состоящий исключительно из мужчин. Более того, не собранное до конца правительство уже начало закручивать гайки. Первыми, разумеется, пострадали женщины. Им запретили заниматься спортом.

Об этом в интервью телеканалу SBS сообщил замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов* Ахмадулла Васик. Пока речь идет о национальной команде по крикету. Во время игры может случайно обнажиться какая-нибудь часть тела, что в принципе недопустимо.

«Я не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что нет необходимости, чтобы женщины играли в крикет. В крикете они могут столкнуться с ситуацией, когда их лицо и тело не будут закрыты. Ислам не позволяет видеть женщин в таком виде», — заявил Васик.

Это может попасть на фото- или видеоматериалы, которые потом увидит весь мир. Поэтому правительство Исламского Эмирата, так теперь называется Афганистан, не может подвергать женщин такой опасности.

Да и зачем им спорт? Ислам уже разрешил женщинам выходить на улицу по мере необходимости. Например, ради совершения покупок. Спорт такой необходимостью не является. Тем более, без исламского дресс-кода.

Телевизор, птицы и лодыжки — табу

Талибов* отлучили от власти в Афганистане в 2001 году, и многие уже не помнят, какие немыслимые для европейцев запреты они вводили. Например, оскорблением ислама считался телевизор, который держали в доме для просмотра развлекательных программ. Было запрещено слушать музыку и держать птиц. Это противоречит исламу. Уличенных в проступках наказывали, а птиц убивали.

Талибы запретили запускать воздушных змеев, поскольку это хобби отвлекает от пути Аллаха. Дома нельзя было хранить литературу, направленную против ислама. Кто и как определял ее тлетворность, неизвестно. Четких критериев не существовало. Афганцам и иностранным гражданам было запрещено пользоваться интернетом. Женщины могли выходить из дома только в сопровождении родственника-мужчины. Афганцам нельзя было праздновать День труда 1 мая, так как это коммунистический праздник.

Талибы* позволили и в некоторых случаях даже рекомендовали браки для девочек в возрасте до 16 лет. Они ввели полный запрет на работу женщин вне дома. Афганкам нельзя было иметь дело с мужчинами-владельцами магазинов, лечиться у мужчин-врачей и учиться. Они обязаны были носить паранджу, закрывающую их с головы до пят. Выпороть могли даже за неприкрытые подолом лодыжки. За сексуальные отношения вне брака женщин до смерти забивали камнями.

Жительницам Афганистана запретили даже пользоваться косметикой, духами, носить каблуки, громко смеяться, носить яркую одежду и ездить на велосипеде. Все это отвлекало мужчин от веры. Они потеряли право не только появляться в общественных местах на праздниках, но и работать на телевидении или радио. Из многих географических названий убрали слово «женщина». Например, «Женский сад» переименовали в «Весенний сад».

Талибы* обязали мужчин поменять неисламские имена на исламские, принудительно стригли молодежь, заставляли носить исламскую одежду. Афганцам приказали не бриться и не подстригать бороды. Они должны были быть достаточно длинными для того, чтобы помещаться в сжатом у подбородка кулаке.

Немусульманские меньшинства, чтобы отличаться от правоверных, должны были носить одежду с желтыми нашивками. Всю эту дикость узаконили в 1996 году постановлением Верховного суда Исламского государства Афганистан.

Отрезали пальцы и уши

Талибы* уже успели ввести запрет на музыку и музыкальные инструменты. Глава Евразийского Аналитического клуба Никита Мендкович рассказал «360» откуда пошли такие жесткие законы. Часть своих запретов они действительно пытаются обосновать с помощью корана.

«Другая часть запретов исходит из пуштунских национальных традиций. Кодекса чести „Пуштунвалай“. Учитывая, что большинство талибов этнические пуштуны, они многие нормы поведения привносят из деревенских пуштунских традиций. То, что мы имеем применительно к сумме запретов талибана*, это некая смесь традиций и радикальных трактовок корана», — сообщил эксперт.

Он признал, что не может сказать, насколько актуальны будут сейчас калечащие наказания. Однако во время войны зафиксированы случаи, когда музыкантам, игравшим на свадьбах, отрезали уши. За некоторые преступления в 1990-е годы и в годы войны отрезались пальцы. В этом вопросе, по мнению Мендковича, надо соблюдать осторожность. Возможно, талибы* обещали одно, а делать будут совсем другое.

Никита Мендкович объяснил, что лидер движения выпускает определенные законодательные акты. Они регулируют определенные вопросы.

«Так было и в 1990-е годы, будет и сейчас. Есть специальные кодексы. Естественно, талибы* не формируют свою систему власти исключительно на основе корана. Они создают и свои источники права, во всяком случае его трактовки», — резюмировал глава клуба.

* — террористическая организация, запрещена в России.