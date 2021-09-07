Сопротивление в Панджшере сообщило о продолжении боев с талибами*

В Панджшере продолжаются столкновения между силами сопротивления и боевиками движения «Талибан»*. Об этом на своей странице в Twitter заявил представитель Фронта сопротивления Афганистана Али Назари.

«Соотечественники львы и орлы горных хребтов Гиндукуш в районе Андараб и провинции Панджшер сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе», — сообщил Назари.

В середине августа талибы захватили все крупные города и погранпереходы, после чего объявили об окончании двадцатилетней войны. Это произошло на фоне вывода американских войск.

Накануне представители движения «Талибан»* заявили, что Панджшер последний из 34 афганских провинций с боями перешел под их контроль. При этом силы местного сопротивления под руководством Ахмада Масуда опровергли сообщение о падении Панджшера.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что до признания правительства в составе участников радикального движения «Талибан»* в Афганистане еще далеко.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.