Талибы* решили ввести для афганских женщин запрет на игру в крикет
В Афганистане задумались над запретом на крикет и другие спортивные игры для женщин. Якобы в ходе подобной активности тело может открыться больше, чем позволено нормами ислама.
Замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов* Ахмадулла Васик анонсировал возможные изменения в интервью телеканалу SBS.
«Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости», — заметил он.
Васик добавил, что во время игры лицо и тело женщины могут оказаться не прикрыты. Ислам не позволяет им так выглядеть.
Кроме того, женщин-игроков могут запечатлеть на фото или видео, а кадры увидят множество незнакомых людей.
«Ислам и Исламский эмират Афганистан (самоназвание политической системы талибов* — прим. ред.) не позволяют женщинам играть в крикет или любой другой вид спорта, где они обнажаются», — подчеркнул замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов*.
Крикет завезли в Афганистан из Британской Индии, напомнило РИА «Новости». Это один из самых популярных видов спорта в стране. Им увлекаются в том числе женщины.
* Талибы, «Талибан» — террористическая группировка, запрещена в России.