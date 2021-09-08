Талибы* решили ввести для афганских женщин запрет на игру в крикет

В Афганистане задумались над запретом на крикет и другие спортивные игры для женщин. Якобы в ходе подобной активности тело может открыться больше, чем позволено нормами ислама.

Замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов* Ахмадулла Васик анонсировал возможные изменения в интервью телеканалу SBS.

«Не думаю, что женщинам разрешат играть в крикет, потому что в этом нет необходимости», — заметил он.

Васик добавил, что во время игры лицо и тело женщины могут оказаться не прикрыты. Ислам не позволяет им так выглядеть.

Кроме того, женщин-игроков могут запечатлеть на фото или видео, а кадры увидят множество незнакомых людей.

«Ислам и Исламский эмират Афганистан (самоназвание политической системы талибов* — прим. ред.) не позволяют женщинам играть в крикет или любой другой вид спорта, где они обнажаются», — подчеркнул замглавы комиссии по культуре в правительстве талибов*.

Крикет завезли в Афганистан из Британской Индии, напомнило РИА «Новости». Это один из самых популярных видов спорта в стране. Им увлекаются в том числе женщины.

* Талибы, «Талибан» — террористическая группировка, запрещена в России.