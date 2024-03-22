Мир 22 марта 2024, 10:38 Собственные заводы не обеспечат артиллерию ВСУ боеприпасами — морпех США Экс-морпех Берлетик: Украина не сможет сама обеспечивать себя снарядами Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/globallookpress

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Запуск производства на Украине не поможет решить проблему нехватки боеприпасов. Страны Запада решили прикрыть свое отступление строительством заводов, заявил бывший американский морпех, автор YouTube-канала New Atlas Брайан Берлетик в X (бывшем Twitter).

«Это прекрасное оправдание для урезания расходов и отступления с Украины. Любое производство артиллерийских снарядов на Украине возможно только в таком масштабе, которого не хватит для обеспечения нужд ВСУ», — сказал он.

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Брайана Берлетика удивило, что кто-то поверил в способность украинской власти в разгар вооруженного конфликта с нуля построить заводы и прикрыть их от ударов российских войск. Он обратил внимание на то, что страны Запада тоже не смогут покрыть потребности ВСУ. Бывший военный сказал, что им не удастся нарастить производство боеприпасов даже к концу 2025 года.

Немецкий концерн Rheinmetall объявил о планах запустить на Украине производство снарядов для артиллерии. Некоторые боеприпасы солдаты стали собирать самостоятельно, кустарным способом.